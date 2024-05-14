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Россияне стали чаще ездить в Африку и Азию на майские выходные
Лидером среди заграничных направлений стала Турция.

В России увеличилось число туристов, которые уезжали в Африку и Азию на майские выходные. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

В 2024 году заграничный отдых в праздники предпочло на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Популярность Южной Америки и СНГ незначительно снизилась.

Лидером у соотечественников стала Турция, поток туристов вырос на 12%. На втором месте — Белоруссия. Замыкает тройку фаворитов, несмотря на снижение на 14% год к году, Казахстан. В топ 5 также вошли ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%).

Наибольшую динамику показали страны Азии — турпоток на этом направлении вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме. Это позволило ему войти в топ 5 стран Азии, предпочитаемых россиянами.

Более чем на треть вырос спрос на Африку, где лидирует Египет. На майских праздниках 2024 года его выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлом году.

Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. В то же время лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост аж на 15%.