Россиян предупредили о магнитных бурях из-за вспышки на Солнце класса Х
Плазма распространяется в сторону Земли.
Россиян предупредил о магнитных бурях из-за вспышки на Солнце класса Х. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на институт прикладной геофизики имени Федорова.
Отмечается, что во вторник, 14 мая, на Солнце произошла вспышка самого высокого класса X и продолжалась 16 минут.
Плазма распространяется в сторону Земли. Это спровоцирует магнитные бури.
Метеозависимым людям нужно быть внимательными к своему здоровью.