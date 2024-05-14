Россиян предупредили о магнитных бурях из-за вспышки на Солнце класса Х

Плазма распространяется в сторону Земли.

Россиян предупредил о магнитных бурях из-за вспышки на Солнце класса Х. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на институт прикладной геофизики имени Федорова.

Отмечается, что во вторник, 14 мая, на Солнце произошла вспышка самого высокого класса X и продолжалась 16 минут.

Плазма распространяется в сторону Земли. Это спровоцирует магнитные бури.

Метеозависимым людям нужно быть внимательными к своему здоровью.