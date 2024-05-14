РНПК наградили в рамках всероссийского конкурса

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») стала бронзовым призером финала всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Церемония награждения проходила в Доме Правительства РФ во время заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Победителей и призеров конкурса поздравили зампред Правительства Татьяна Голикова, Министр труда России Антон Котяков, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов.

Предприятие получило награду в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Отмечается, что высокая оценка Рязанской НПК обусловлена сбалансированной кадровой стратегией компании.

«Высокопрофессиональный персонал — это залог успеха и надежного будущего нашего предприятия. В Рязанской нефтеперерабатывающей компании созданы все необходимые условия для профессионального роста сотрудников. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудники качественно выполняли свою работу, развивали свои профессиональные знания, умения и навыки, которые помогают нашей компании в достижении целей. Для этого предоставляем сотрудникам равные возможности для постоянного совершенствования их профессиональных способностей и навыков», — рассказала заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась.

Предприятие реализует программы профессионального образования, дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации), короткие курсы и программы целевого назначения, с отрывом и без отрыва от производства.

Большое значение имеет работа отдела развития персонала и учебного центра РНПК, где преподают, в том числе в дистанционном формате, более двухсот экспертов. Учебный центр РНПК оснащен профессиональным тренажерным оборудованием, электронными и дистанционными средствами обучения и проверки знаний; обустроен учебный полигон для отработки практических навыков.

На нефтезаводе налажена система передачи знаний — развита система наставничества, когда к молодым специалистам и рабочим передают свой опыт более опытные специалисты. Ежегодно на заводе выявляют лучшего наставника с целью развития и поощрения традиций наставничества на производстве, выявлению и внедрению лучших практик наставничества, формированию базы лучших наставников, мотивации наставников.

Еще один способ повышения мотивации и уровня подготовки сотрудников — конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Победители и призеры конкурса становятся мотиваторами для других работников.

Заботится РНПК и о потенциальных сотрудниках. Восемь лет завод успешно реализует образовательный проект «Роснефть-класс» на базе школы № 43 в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа- колледж-вуз-предприятие». С 13 мая начат прием заявлений в новый 10 «Роснефть-класс» в дистанционном формате. Информацию об условиях поступления можно найти на сайте школы https://sh43-ryazan-r62.gosweb.gosuslugi.ru / , заполнить данные и направить на электронную почту школы sh 43. ryazan @ ryazan . gov . ru . Специализированный класс ориентирован на получение качественного среднего образования и подготовку к поступлению в профильные вузы.

В числе работников РНПК — множество выпускников Рязанского колледжа электроники, где с 2011 года по инициативе завода открыто направление подготовки «Химическая технология» для обучения бакалавров и магистров. С 2021 года нефтезавод участвует в Федеральном проекте «Профессионалитет».