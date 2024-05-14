Решетников: безработица в России достигла аномального минимума

Экономика страны развивается с таким показателем уже два года.

Безработица в России достигла аномального минимума. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил кандидат на должность министра экономического развития РФ Максим Решетников во время выступления в Госдуме, его слова передает РЕН ТВ.

Он также отметил гибкость отечественного рынка труда и вклад национального проекта «Производительность труда», в котором задействованы шесть тысяч предприятий.

«Наша экономика все-таки развивается уже два года при низком для нас уровне безработицы, который, можно сказать, уже аномально низкий», — рассказал Решетников.

По его словам, это утверждение подтверждают данные мониторинга Росстата и Налоговой службы.