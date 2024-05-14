Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
11°
Срд, 15
15°
Чтв, 16
16°
ЦБ USD 91.63 -0.19 14/05
ЦБ EUR 98.85 -0.1 14/05
Нал. USD 87.30 / 100.00 14/05 13:00
Нал. EUR 94.50 / 115.00 14/05 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
7 716
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
11 760
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
17 186
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
37 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Путин посетит Китай 16 и 17 мая
Это станет первой зарубежной поездкой для президента России после вступления в должность.

Президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поездка станет первой зарубежной для Путина после вступления в должность.

Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Они обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. После переговоров запланировано подписание Совместного заявления Путина и Си Цзиньпина и ряда двусторонних документов.

Также главы государств поучаствуют в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Программой предусмотрена встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Президент России также посетит Харбин, где поучаствует в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.