Путин посетит Китай 16 и 17 мая

Это станет первой зарубежной поездкой для президента России после вступления в должность.

Президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поездка станет первой зарубежной для Путина после вступления в должность.

Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Они обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. После переговоров запланировано подписание Совместного заявления Путина и Си Цзиньпина и ряда двусторонних документов.

Также главы государств поучаствуют в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Программой предусмотрена встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Президент России также посетит Харбин, где поучаствует в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.