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Пронские полицейские поймали пьяного рецидивиста за рулем
Возбуждено уголовное дело.

Пронские полицейские поймали пьяного рецидивиста за рулем. Об этом во вторник, 14 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ДПС заметили в Новомичуринске автомобиль «Lada Xray», который странно двигался.

Инспекторы остановили машину и выяснили, что за рулем 46-летний пьяный местный житель.

Сотрудники госавтоинспекции отстранили водителя от управления транспортным средством. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административному наказанию за нетрезвое вождение.

Теперь злоумышленнику грозит уголовное наказание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 264.1 УК РФ, по которой грозит штраф в размере от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.