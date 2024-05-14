Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
12°
Срд, 15
14°
Чтв, 16
16°
ЦБ USD 91.63 -0.19 14/05
ЦБ EUR 98.85 -0.1 14/05
Нал. USD 81.00 / 101.00 14/05 09:30
Нал. EUR 89.00 / 115.00 14/05 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
7 624
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
11 675
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
17 098
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
37 123
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина
По словам Вячеслава Гладкова, у нее осколочное ранение позвоночника, поврежден спинной мозг.

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Чиновник заявил, что средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей ВСУ на подлете к городу.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заявил Гладков.

В Белгороде после отражения атаки повреждено остекленение в 21 квартире девяти домов, посечены кровли в трех частных домах, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы № 15 и одного коммерческого объекта, повреждены шесть автомобилей. Также повреждены линии электропередачи. Гладков заявил, что аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль.

Все оперативные и аварийные службы работают на местах.

Фото — Telegram-канал SHOT