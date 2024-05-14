При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина

По словам Вячеслава Гладкова, у нее осколочное ранение позвоночника, поврежден спинной мозг.

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Чиновник заявил, что средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей ВСУ на подлете к городу.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заявил Гладков.

В Белгороде после отражения атаки повреждено остекленение в 21 квартире девяти домов, посечены кровли в трех частных домах, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы № 15 и одного коммерческого объекта, повреждены шесть автомобилей. Также повреждены линии электропередачи. Гладков заявил, что аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль.

Все оперативные и аварийные службы работают на местах.

Фото — Telegram-канал SHOT