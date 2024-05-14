Павел Малков: парк коммунальной техники в районах необходимо обновлять ежегодно

Об этом глава региона сказал во время заседания облправительства.

Губернатор Павел Малков заявил о необходимости ежегодного обновления парка коммунальной техники в районах. Об этом глава региона сказал на заседании облправительства.

Руководители ведомств и главы администраций муниципальных образований рассказали о работе по поручениям главы региона.

Министр ТЭК и ЖКХ области Артем Уворвихвост сообщил, что по поручению губернатора в апреле прошел конкурсный отбор на предоставление субсидий общей суммой 50 млн рублей муниципалитетам на приобретение транспорта для коммунальных служб.

Десять единиц техники направили в Касимов, Сасовский, Сараевский, Пронский, Касимовский и Шацкий районы. Сейчас объявлен еще один конкурсный отбор, идет сбор заявок. Дополнительно выделенные из бюджета области 20 млн рублей позволят обеспечить текущие потребности районов.

Павел Малков подчеркнул, что министерству ТЭК и КХЖ во взаимодействии с органами власти муниципалитетов необходимо контролировать закупку такого транспорта.

«Коммунальная техника должна приобретаться именно та, которая в первую очередь востребована. Важно это направление системно реализовывать и контролировать. Новую технику нужно приобретать ежегодно, чтобы в районах парк коммунальных служб обновлялся и укреплялся», — сказал глава региона.