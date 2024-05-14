На начальника управления кадров Минобороны Кузнецова завели уголовное дело

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

На начальника управления кадром Минобороны РФ Юрия Кузнецова завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Следком.

Уточняется, что Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. При обысках обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецова арестовали.