Кандидат в министры обороны назвал ключевой задачей победу в спецоперации

Заявление на пленарном заседании Совфеда сделал Андрей Белоусов.

Важнейшей и ключевой задачей не только министра обороны, но и всего государства является победа в спецоперации. Об этом заявил кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов, пишет РЕН ТВ .

«Военно-политические цели операции должны быть достигнуты с минимальными человеческими потерями», — сказал Белоусов на заседании Совфеда, где проходят консультации по его назначению.

Также он добавил, что под руководством Сергея Шойгу создана современная система Вооруженных сил.