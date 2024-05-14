Кандидат в министры обороны назвал ключевой задачей победу в спецоперации
Заявление на пленарном заседании Совфеда сделал Андрей Белоусов.
Важнейшей и ключевой задачей не только министра обороны, но и всего государства является победа в спецоперации. Об этом заявил кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов, пишет
«Военно-политические цели операции должны быть достигнуты с минимальными человеческими потерями», — сказал Белоусов на заседании Совфеда, где проходят консультации по его назначению.
Также он добавил, что под руководством Сергея Шойгу создана современная система Вооруженных сил.