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Директор рязанского филиала института культуры рассказала о работе вуза
В сентябре 2024 года институт возобновит работу по двум направлениям. На заочное отделение запланировано по 15 целевых бюджетных мест на каждом направлении и 10 внебюджетных.

Директор рязанского филиала института культуры Елена Анисина рассказала о работе вуза. Интервью появилось у телеканала ГТРК «Ока».

В сентябре 2024 года институт возобновит работу по двум направлениям. Готовить будут бакалавриатов. На заочное отделение запланировано по 15 целевых бюджетных мест на каждом направлении и 10 внебюджетных. Сказано, что по предварительным заявкам уже формируется некий конкурс. Очное обучение будет платным. Там нужно набрать группу от 12 человек и более.

По словам Анисиной, с набором очного направления ситуация сложная, потому что многие из поступающих уже работают, а школьники, которые могли бы поступить в вуз, уже выбрали неподходящие для института предметы для сдачи ЕГЭ и определились с местом поступления.

«[Однако] мы [институт культуры] ищем некую альтернативу. Минобразования пошло навстречу. И если студент захочет сдать дополнительный экзамен по ЕГЭ, то он напишет заявление и сможет поучаствовать в конкурсе… И прийти к нам [в институт культуры] поступать», — сказала директор.

Для обучения на заочной форме школьникам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, литературе и истории, а студентам СПО — внутреннее тестирование. Вступительные экзамены в вузе для студентов заочного отделения сдавать не надо.

На очной форме по хореографии нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе и творческий экзамен в вузе из трех этапов: показ своих навыков, коллоквиум по хореографии и демонстрация умений по постановке танца. У режиссеров — те же предметы ЕГЭ и творческий экзамен из двух этапов: показ номера и импровизация постановки какого-то действия.

В дальнейшем, по словам Анисиной, планируют открывать по одному новому направлению подготовки каждый год, исходя из запросов региона. Также задумываются о введении магистратуры.

Директор добавила, что заочные занятия будут проходить в библиотеке Горького, очные теоретические — в РГУ имени Есенина в здании филфака, а практические — в Дворце молодежи.

Преподавательский состав уже начали формировать. Однако, как сказала Анисина, говорить об открытии кафедр и факультетов еще рано. Преподаватели хореографии и режиссуры будут из Москвы. Они будут приезжать раз в неделю или месяц и проводить интенсив. Также наберут преподавателей из Рязани. Фамилии директор не назвала. Но многие из «мастеров» — бывшие преподаватели рязанского института.

Кроме того, вуз планирует разработать внеучебную деятельность. Будут проходить посвящения в студенты и показы — зачеты в открытом формате.

Ранее стало известно, что в Рязани с сентября 2024 года заработает филиал Московского института культуры. В вузе начнется подготовка по четырем направлениям: социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, библиотечно-информационная деятельность. Вуз примет около 100 студентов очной и заочной форм.