Белоусов: есть проблемы с комплектованием ВС РФ, но речь о мобилизации не идет

По его словам, нужно обеспечить российские группировки в зоне СВО вооружением.

Андрей Белоусов отнес к первоочередным задачам на посту министра обороны комплектование Вооруженных сил России, но отметил, что речь о мобилизации не идет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, нужно обеспечить российские группировки в зоне СВО вооружением.

Отмечается, что есть вопросы со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащим и их жилищным обеспечением.