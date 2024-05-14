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Белоусов: есть проблемы с комплектованием ВС РФ, но речь о мобилизации не идет
По его словам, нужно обеспечить российские группировки в зоне СВО вооружением.

Андрей Белоусов отнес к первоочередным задачам на посту министра обороны комплектование Вооруженных сил России, но отметил, что речь о мобилизации не идет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, нужно обеспечить российские группировки в зоне СВО вооружением.

Отмечается, что есть вопросы со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащим и их жилищным обеспечением.