43-летнего рязанца осудили за систематическое нарушение комендантского часа

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на 20 часов.

43-летнего рязанца осудили за систематическое нарушение комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС на улице Гагарина остановили для проверки документов прохожего. Позже установили, что 43-летний мужчина в 2023 году был осужден за уголовное преступление.

Суд установил ему на трехлетний срок административный надзор и дополнительные ограничения, в том числе запрет на пребывание вне жилища с 22:00 до 06.00.

Мужчину повторно осудили и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.