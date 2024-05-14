40-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов

Установлено, что мужчину лишили родительских прав на несовершеннолетнего сына и обязали выплачивать деньги на его содержание.

40-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает Ид «Пресса» со ссылкой на Сасовский районный суд.

Установлено, что мужчину лишили родительских прав на несовершеннолетнего сына и обязали выплачивать деньги на его содержание.

Житель Сасова этого не делал.

Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработка в доход государства.