40-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов
Установлено, что мужчину лишили родительских прав на несовершеннолетнего сына и обязали выплачивать деньги на его содержание.
40-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает Ид «Пресса» со ссылкой на Сасовский районный суд.
Установлено, что мужчину лишили родительских прав на несовершеннолетнего сына и обязали выплачивать деньги на его содержание.
Житель Сасова этого не делал.
Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработка в доход государства.