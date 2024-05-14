28-летнего рязанца осудили за убийство приятеля
Отмечается, что тело нашли спустя два месяца в лесополосе в Ряжском районе.
28-летнего рязанца осудили за убийство приятеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что мужчина периодически одалживал у друга деньги. Когда рязанец не смог вернуть средства, между молодыми людьми произошел конфликт.
Осужденный взял из багажника металлическую арматуру и ударил по голове потерпевшего. От полученных травм он скончался на месте.
Отмечается, что тело нашли спустя два месяца в лесополосе в Ряжском районе.
Суд назначил наказание в виде восьми лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.