15 мая на шести рязанских улицах отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
В среду, 15 мая, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:
- улица Дружная, дом № 13б (МБДОУ Детский сад № 152);
- микрорайон Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- поселок Качево, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
- поселок Мордасово, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корпус 1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
- улица Поселковая, дом № 13;
- улица Предзаводская, дом № 1а.