Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
12°
Срд, 15
14°
Чтв, 16
16°
ЦБ USD 91.63 -0.19 14/05
ЦБ EUR 98.85 -0.1 14/05
Нал. USD 81.00 / 101.00 14/05 09:30
Нал. EUR 89.00 / 115.00 14/05 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
7 624
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
11 675
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
17 098
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
37 123
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
15 мая на шести рязанских улицах отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

В среду, 15 мая, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • улица Дружная, дом № 13б (МБДОУ Детский сад № 152);
  • микрорайон Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • поселок Качево, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
  • поселок Мордасово, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корпус 1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
  • улица Поселковая, дом № 13;
  • улица Предзаводская, дом № 1а.