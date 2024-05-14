15 мая на шести рязанских улицах отключат холодную воду

Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

В среду, 15 мая, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам: