ВС России ударили по военному аэродрому в Полтавской области

Уточняется, что объект использовали как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу.

ВС России ударили по военному аэродрому в Полтавской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Поздно вечером 12 мая город Миргород Полтавской области получил два удара, первый был в 20:40 вечера, пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной», — рассказал собеседник агентства.

По информации подполья, украинская авиация использовала объект как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу. На нем дислоцируется 831-я бригада тактической авиации.

«Второй удар был нанесен в 21.20 вечера, по описанию местного сопротивления, пришелся в ту же сторону, но был гораздо мощнее и с детонацией», — добавил Лебедев.

По его словам, после второй атаки горожане видели видели до десяти карет скорой помощи, которые с мигалками, но без сирен ехали в сторону аэродрома.

Он отметил, что после первого удара микрорайон Промышленный, который находится за железной дорогой в сторону аэродрома, полностью заблокировали военные. После второго удара медикам, которые находились дома, пришло уведомление о необходимости срочно выйти на работу.

«По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников», — добавил Лебедев.