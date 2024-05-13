В Тыве годовалый ребенок погиб после падения из окна

В Тыве годовалый ребенок погиб после падения из окна. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила Газета.ru со ссылкой на региональный следком.

Инцидент произошел в Улуг-Хемском районе. Родители оставили мальчика под присмотром родственников. Они отвлеклись на домашние дела и не усмотрели за ребьенком. Он забрался на подоконник и упал.

Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Правоохранители проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: СК РФ по Республике Тыва