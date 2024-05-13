В Тверской области произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

В Тверской области произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщило издание «МК Тверь» со ссылкой на региональгую Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел в Бежецком округе 8 мая примерно в 15:50 на повороте к деревне Степаньково. По данным автоинспекторов, 40-летний водитель за рулем мотоцикла «Орион Грифон» не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.

Мужчина был без специальной экипировки и шлема. Он погиб до приезда бригады врачей.