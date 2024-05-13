В Рыбном неизвестный гнался за собакой и кидался в толпу детей

Инцидент произошел на улице Большой.

В Рыбном неизвестный мужчина гнался за собакой и кидал предметы в толпу детей. Информацию опубликовали в группе «Типичное Рыбное».

Инцидент произошел в местном парке на улице Большой в воскресенье, 12 мая, в 21:00.

Уточняется, что мужчина ехал на велосипеде и гонялся за собакой. Потом он кинул неизвестный острый предмет в толпу детей. При этом в публикации указано, что предмет был похож на нож.

«Благо, ни в кого не попал!» — написала женщина.