В рязанский колледж электроники закупят БПЛА

Оборудование поставят в течение 60 дней с момента заключения контракта.

В Рязанский колледж электроники закупят БПЛА за 45 миллионов 103 тысячи 100 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, в колледж поставят:

беспилотную авиационную систему самолетного типа с вариативными целевыми нагрузками;

беспилотную авиационную систему квадрокоптерного типа с вариативными целевыми нагрузками;

видеокоптеры для мониторинга и тепловизионной съемки в режиме реального времени;

ремкомплекты для программируемого учебного набора квадрокоптера и для конструктора спортивного квадрокоптера;

программируемые учебные наборы квадрокоптера;

конструктор спортивного квадрокоптера;

агропромышленную беспилотную авиационную систему;

малую полетную зону для тестовых полетов в защищенном пространстве с системой ультразвуковой навигации;

комплект трассы для полетов с системой ультразвуковой навигации.

Заказчик — минобразования Рязанской области. Оборудование поставят в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Ранее стало известно, что в рязанских школах появятся спецклассы для сборки и программирования беспилотников.