В рязанский колледж электроники закупят БПЛА
Оборудование поставят в течение 60 дней с момента заключения контракта.
В Рязанский колледж электроники закупят БПЛА за 45 миллионов 103 тысячи 100 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно документации, в колледж поставят:
- беспилотную авиационную систему самолетного типа с вариативными целевыми нагрузками;
- беспилотную авиационную систему квадрокоптерного типа с вариативными целевыми нагрузками;
- видеокоптеры для мониторинга и тепловизионной съемки в режиме реального времени;
- ремкомплекты для программируемого учебного набора квадрокоптера и для конструктора спортивного квадрокоптера;
- программируемые учебные наборы квадрокоптера;
- конструктор спортивного квадрокоптера;
- агропромышленную беспилотную авиационную систему;
- малую полетную зону для тестовых полетов в защищенном пространстве с системой ультразвуковой навигации;
- комплект трассы для полетов с системой ультразвуковой навигации.
Заказчик — минобразования Рязанской области. Оборудование поставят в течение 60 дней с момента заключения контракта.
Ранее стало известно, что в рязанских школах появятся спецклассы для сборки и программирования беспилотников.