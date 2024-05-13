Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
10°
Втр, 14
12°
Срд, 15
13°
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 88.20 / 100.00 13/05 16:00
Нал. EUR 95.00 / 115.00 13/05 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
7 184
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
11 268
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
16 666
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
36 707
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани стартовал конкурс «Семья. Медицина. Традиция»
Его задача — изучить и представить историю медицинских династий,

К предстоящему Дню медицинского работника, который в 2024 году отмечается 16 июня, Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке регионального министерства здравоохранения объявила областной творческий конкурс «Семья. Медицина. Традиция». Конкурс проводится с 22 апреля по 31 мая 2024 года. Организаторы подчеркивают значимость семейных ценностей и поддержку работников здравоохранения в Год семьи.

Главная задача — изучить и представить историю медицинских династий, содействуя укреплению славных семейных традиций. Конкурс призван популяризовать творческую семейную деятельность, повысить престиж профессии медицинского работника, привлечь внимание молодежи к изучению прошлого семьи.

Участниками конкурса станут медицинские династии, представители которых работали или работают в учреждениях здравоохранения. Медицинская династия — это члены одной семьи и близкие родственники, работающие в сфере не менее чем в трех поколениях.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Моя семья — моя гордость» (история семьи в художественном слове), «Семейный отдых», «Семейное блюдо», «Праздничные семейные традиции», «Семейная реликвия», «Кадры из семейного альбома».

Конкурсной комиссией определяется победитель в каждой номинации и призеры конкурса. Участники конкурса получат дипломы, победители — почетные грамоты областной организации Профсоюза и ценные призы. Торжественное награждение победителей и призеров состоится во время торжественного празднования Дня медицинского работника.

По вопросам участия в конкурсе нужно обратиться к председателям профкомов учреждений здравоохранения области или к организатору конкурса по телефону +7 (4912)76-15-44.