В Рязани стартовал конкурс «Семья. Медицина. Традиция»

Его задача — изучить и представить историю медицинских династий,

К предстоящему Дню медицинского работника, который в 2024 году отмечается 16 июня, Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке регионального министерства здравоохранения объявила областной творческий конкурс «Семья. Медицина. Традиция» . Конкурс проводится с 22 апреля по 31 мая 2024 года. Организаторы подчеркивают значимость семейных ценностей и поддержку работников здравоохранения в Год семьи.

Главная задача — изучить и представить историю медицинских династий, содействуя укреплению славных семейных традиций. Конкурс призван популяризовать творческую семейную деятельность, повысить престиж профессии медицинского работника, привлечь внимание молодежи к изучению прошлого семьи.

Участниками конкурса станут медицинские династии, представители которых работали или работают в учреждениях здравоохранения. Медицинская династия — это члены одной семьи и близкие родственники, работающие в сфере не менее чем в трех поколениях.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Моя семья — моя гордость» (история семьи в художественном слове), «Семейный отдых», «Семейное блюдо», «Праздничные семейные традиции», «Семейная реликвия», «Кадры из семейного альбома».

Конкурсной комиссией определяется победитель в каждой номинации и призеры конкурса. Участники конкурса получат дипломы, победители — почетные грамоты областной организации Профсоюза и ценные призы. Торжественное награждение победителей и призеров состоится во время торжественного празднования Дня медицинского работника.

По вопросам участия в конкурсе нужно обратиться к председателям профкомов учреждений здравоохранения области или к организатору конкурса по телефону +7 (4912)76-15-44.