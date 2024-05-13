В Рязани начали углублять Трубеж
Уточняется, что оборудование размывает донные отложения, грунт и выкачивает их по трубам.
В Рязани начали углублять Трубеж. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».
К кремлевской пристани пригнали коммунальную технику, которая займется уборкой на реке с углублением.
Уточняется, что оборудование размывает донные отложения, грунт и выкачивает их по трубам.
Технику пустят от набережной Кремля до понтонного моста у Оки. Работы проведут так, чтобы по участку смогли пройти экскурсионные теплоходы.
Фото ГТРК «Ока».