В Рязани начали углублять Трубеж

Уточняется, что оборудование размывает донные отложения, грунт и выкачивает их по трубам.

В Рязани начали углублять Трубеж. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

К кремлевской пристани пригнали коммунальную технику, которая займется уборкой на реке с углублением.

Уточняется, что оборудование размывает донные отложения, грунт и выкачивает их по трубам.

Технику пустят от набережной Кремля до понтонного моста у Оки. Работы проведут так, чтобы по участку смогли пройти экскурсионные теплоходы.

Фото ГТРК «Ока».