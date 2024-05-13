В Рязани изменили график проведения ремонтных работ на водопроводах из-за погоды

Отмечается, что в домах, попавших под отключение 13 мая, горячую воду включат до конца сегодняшнего дня.

В Рязани изменили график проведения ремонтных работ на водопроводах из-за погоды. Об этом сообщает мэрия.

«В связи с сохранением низких температур администрацией города принято решение о переносе графиков проведения ремонтно-профилактических работ. С учетом прогноза погоды сроки отключения горячей воды перенесены на неделю», — заявили в администрации города.

Отмечается, что в домах, попавших под отключение 13 мая, горячую воду включат до конца сегодняшнего дня.

Руководству РМПТС объявлено взыскание за невыполнение поручения главы администрации города Рязани о переносе сроков планового ремонта по отдельным адресам.