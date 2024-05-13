В России ужесточат ответственность за скрытые автомобильные номера

Отмечается, что законопроект одобрен правительственной комиссией.

В России ужесточат ответственность за скрытые автомобильные номера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Отмечается, что законопроект одобрен правительственной комиссией.

По данным юриста, в настоящее время штраф за скрытые госномера составляет до пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

В документе предложили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройств за повторное нарушение.