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В России спрогнозировали рост цен на напитки в кофейнях
Это связано с логистическими проблемами, дефицитом сотрудников у компаний-производителей и неурожаем.

В России спрогнозировали рост цен на напитки в кофейнях. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил Telegram-канал «Mash».

По мнению специалистов, к началу лета кофейные напитки подорожают на 15%. Минимальная стоимость капучино достигнет 200 рублей за объём 200 мл. Американо объёмом 0,3 подорожает до 195 рублей.

По информации Mash, это связано с логистическими проблемами, дефицитом работников в странах, где выращивают кофейные зерна и неурожаем в них. Владельцы плантаций повысят стоимость арабики на 16%, робусты — на 18%.