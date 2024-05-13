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В полиции прокомментировали ДТП с мотоциклом в центре Рязани
Пострадали двое подростков.

В полиции прокомментировали ДТП с мотоциклом в центре Рязани. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Отмечается, что авария произошла вблизи дома 24/42 по улице Николо-Дворянская.

По предварительной информации, 43-летний местный житель на «Тойота Рав 4» столкнулся с мотоциклом «Кайя», под управлением 16-летнего подростка.

В результате происшествия водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.