В нескольких районах Рязанской области отключат телерадиовещание на два дня
Полностью выключат оборудование на РТПС Мосолово.
В нескольких районах Рязанской области отключат телерадиовещание на два дня. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Рязанский ОРТПЦ.
Отмечается, что с 14 по 16 мая с 9 до 17 часов будут проводить плановые профилактические работы.
Полностью отключат оборудование на РТПС Мосолово.
В зону приема входят Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Сапожковский, Ухоловский, Кораблинский районы.