В нескольких районах Рязанской области отключат телерадиовещание на два дня

Полностью выключат оборудование на РТПС Мосолово.

В нескольких районах Рязанской области отключат телерадиовещание на два дня. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Рязанский ОРТПЦ.

Отмечается, что с 14 по 16 мая с 9 до 17 часов будут проводить плановые профилактические работы.

Полностью отключат оборудование на РТПС Мосолово.

В зону приема входят Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Сапожковский, Ухоловский, Кораблинский районы.