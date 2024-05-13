В Ленобласти двое мужчин похитили человека, избили и заставили копать могилу

В Ленобласти двое мужчин похитили человека, избили и заставили копать себе могилу. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил Telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, 60-летний житель Петергофа и его 48-летний соучастник в октябре 2023 года силой доставили потерпевшего на территорию частного дома. Они избили мужчину, распылили в лицо перцовый баллончик, связали и вывезли в Ломоносовский район.

На пустыре, злоумышленники возобновили побои и угрозы, после чего заставили петербуржца копать себе могилу. Потерпевшему удалось сбежать, когда его развязали. Он спрятался в овраге, а после добрался до ближайшего дома.

Выяснилось, что на мужчину напал супруг его бывшей жены.

«Женщина возражает против дальнейшего общения того с их сыном, однако мужчина продолжал настаивать на встречах, приезжал к ним домой и устраивал скандалы. Фигурант хотел припугнуть бывшего супруга, чтобы он больше не приходил к ним домой», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.