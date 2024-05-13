В Красноярском крае женщина перепутала педали и случайно задавила супруга

В Красноярском крае женщина перепутала педали и случайно задавила супруга. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщило издание «Readovka 67».

Инцидент случился в городе Ачинск. Мужчине стало плохо в дороге, он вышел из машины и потерял сознание. Жена попыталась оказать помощь, но забыла установить ручной тормоз, из-за чего автомобиль пришел в движение. Женщина бросилась за руль, перепутала педали и наехала на мужа.

Спасатели, медики и прохожие подняли транспортное средство и вытащили пострадавшего. Врачи не смогли спасти его.

Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.