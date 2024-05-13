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В Касимовском районе задержали семейную пару за хранение наркотиков
Возбуждено уголовное дело.

В Касимовском районе задержали семейную пару за возделывание конопли, изготовление и хранение марихуаны. Об этом сообщило региональное УМВД.

Полицейские прибыли в отдаленное село и обследовали дом местной пары. 42-летний мужчина, уроженец одной из стран СНГ, и его 50-летняя жена раньше жили в Москве, однако несколько лет назад переехали в дом, доставшийся женщине по наследству.

«Оперативники обнаружили, что жилище оборудовано современной техникой для выращивания конопли: лампами дневного света, системой вентиляции, теплосберегающими материалами. В специальных боксах находились 60 емкостей с кустами высокоурожайной конопли. Полицейские изъяли 893 грамма готовой марихуаны, 800 граммов частей растения конопля, а также литературу по выращиванию каннабиса, удобрения, вакууматоры», — указано в публикации.

По предварительным оценкам, злоумышленники вложили в оборудование около полумиллиона рублей. Они тщательно скрывали плантацию: не общались с односельчанами и не пускали их в дом, окна были затонированы и плотно занавешены шторами.

На семейную пару завели уголовные дела, по ним мужчине и женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Проводится расследование.