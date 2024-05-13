В Касимове на проект реконструкции очистных сооружений выделили 22 млн

Работы проведут до 20 декабря 2024 года.

В Касимове на проектную документацию реконструкции очистных сооружений в районе реки Бабенки выделили 22 миллиона 575 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчик — управление по капстроительству и ЖКХ администрации Касимова.

Согласно документации, исполнитель разработает проектную документацию, выполнит инженерные изыскания и направит результаты на госэкспертизу.

В требованиях сказано, что нужно предусмотреть сливную станцию для приема спецмашинами привозных стоков, а также отведение доочищенной и обеззараженной сточной воды в ближайший водный объект.

При необходимости во время работ могут снести здания и вырубить на участке деревья.

Как указано в документах, канализационные очистные сооружения должны функционировать не менее 25 лет.

На время проведения реконструкции предусмотрят доступ людей и транспорта к прилегающим объектам. Работа канализации не прервется.

Ремонт завершится до 20 декабря 2024 года.