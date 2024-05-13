В Челябинской области 11-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле

В Челябинской области 11-летний школьник погиб, разбившись на квадроцикле. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.

Авария произошла в воскресенье, 12 мая, днем около дома № 48 по улице Центральная села Бедярыш.

По предварительной информации, мальчик сел на транспортное средство без экипировки и шлема. Сам квадроцикл не был зарегистрирован. Уточняется, что ребенок не выбрал безопасную скорость. Квадроцикл занесло и перевернуло.

Мальчик умер по дороге в больницу.