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В Челябинской области 11-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле

В Челябинской области 11-летний школьник погиб, разбившись на квадроцикле. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.

Авария произошла в воскресенье, 12 мая, днем около дома № 48 по улице Центральная села Бедярыш.

По предварительной информации, мальчик сел на транспортное средство без экипировки и шлема. Сам квадроцикл не был зарегистрирован. Уточняется, что ребенок не выбрал безопасную скорость. Квадроцикл занесло и перевернуло.

Мальчик умер по дороге в больницу.