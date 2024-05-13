В Белгородской области упала авиабомба
Инцидент произошел в районе поселка Разумное.
В Белгородской области упала авиабомба. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости!».
Инцидент произошел в районе поселка Разумное. В комментариях у губернатора Вячеслава Гладкова жители пишут, что речь идет о двух бомбах. Предварительно, первый боеприпас упал вечером в воскресенье, 12 мая. Второй — рано утром в нескольких десятках метрах от жилых домов на Вересковой улице. Официальных сообщений от властей нет.
Сейчас объявлена эвакуация ближайших домов, чтобы уничтожить боеприпас.
Фото — «Осторожно, новости!»