В Белгородской области упала авиабомба

Инцидент произошел в районе поселка Разумное.

В Белгородской области упала авиабомба. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Инцидент произошел в районе поселка Разумное. В комментариях у губернатора Вячеслава Гладкова жители пишут, что речь идет о двух бомбах. Предварительно, первый боеприпас упал вечером в воскресенье, 12 мая. Второй — рано утром в нескольких десятках метрах от жилых домов на Вересковой улице. Официальных сообщений от властей нет.

Сейчас объявлена эвакуация ближайших домов, чтобы уничтожить боеприпас.

Фото — «Осторожно, новости!»