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Сотрудники ГК «Зеленый сад» встретили День Победы в Бресте

Представители компании «Зеленый сад» приняли участие в торжествах, посвященных 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В составе делегации также были представители Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища, УФСИН России по Рязанской области и городского волонтерского центра «Добро.Центр».

Главным событием стал праздничный парад 9 мая в центре Бреста. В нем приняли участие ветераны ВОВ, которых провезли мимо зрителей на автомобилях. Затем была представлена военная техника: времен Великой Отечественной и современная. Торжественным строем проехали на спецмашинах сотрудники милиции, пожарной службы и скорой помощи.

После этого состоялся Марш Победы, в котором приняли участие рязанцы. Они влились в многотысячную колону, шествующую к мемориалу «Брестская крепость-герой». Рязанцы возложили к памятнику венки и 24 именных букета по 100 гвоздик — в честь каждого из земляков, погибших здесь во время Великой Отечественной войны. Затем для российских гостей провели экскурсию по залам Музея обороны Брестской крепости.

— Это очень важно — помнить о тех, кто сражался за нас, — отметил сотрудник ГК «Зеленый сад», бригадир высотно-монтажного участка Сергей Цыбулин. — Сегодня мы отдаем дань памяти погибшим героям, которые отстояли светлое будущее для своих потомков…

Общая память о событиях Великой Отечественной прочно объединяет народы России и Беларуси. Но ежегодная поездка рязанцев в Брест — это не только взгляд в прошлое. Вместе мы строим будущее, достойно отвечаем на внешние вызовы и воспитываем подрастающее поколение в традициях патриотизма.