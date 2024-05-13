Синоптики назвали майское похолодание рекордным за всю историю наблюдений в ЦФО

Отмечается, что это затяжная аномалия.

Синоптики назвали майское похолодание рекордным за всю историю наблюдений в ЦФО. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на метеорологов.

Первые десять дней мая в Центральной России стали самыми холодными за всю историю наблюдений.

Отмечается, что это затяжная аномалия.

По словам экспертов, во всем виноваты холодные воздушные массы, которые пришли с Северного Ледовитого океана.

Такая погода соответствует концу первой и началу второй декады апреля.

По данным издания, потепление придет к концу этой недели.