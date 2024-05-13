Синоптики назвали майское похолодание рекордным за всю историю наблюдений в ЦФО
Отмечается, что это затяжная аномалия.
Синоптики назвали майское похолодание рекордным за всю историю наблюдений в ЦФО. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на метеорологов.
Первые десять дней мая в Центральной России стали самыми холодными за всю историю наблюдений.
Отмечается, что это затяжная аномалия.
По словам экспертов, во всем виноваты холодные воздушные массы, которые пришли с Северного Ледовитого океана.
Такая погода соответствует концу первой и началу второй декады апреля.
По данным издания, потепление придет к концу этой недели.