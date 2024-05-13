Рязанские полицейские поймали пьяную женщину за рулем

На нарушительницу составили административный протокол.

Рязанские полицейские поймали пьяную женщину за рулем. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На улице Зафабричной в областном центре сотрудники ППС заметили, что встречный автомобиль Рено Сандеро Степвей неуверенно передвигается по дороге. Патрульные остановили машину, за рулем которой оказалась пьяная 43-летняя рязанка.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Алкотестер показал 1,041 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили женщину от управления автомобилем и составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Нарушительнице грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до 2 лет.