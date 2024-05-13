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Рязанские полицейские отправили из России шестерых иностранцев
Двое из них совершили уголовные преступления, четверо — нарушили миграционное законодательство.

Шестерых иностранцев, ранее содержавшихся в рязанском центре временного содержания, выдворили из России. Об этом сообщило УМВД по Рязанской области.

Двое граждан одной из стран Средней Азии ранее совершили уголовные преступления. Недавно они освободились из пенитенциарных учреждений. В отношении них приняли решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации в течение пяти лет.

Четырех граждан стран Средней Азии и Закавказья уличили в нарушении миграционного законодательства. Суды решили об административном выдворении с территории России.

«Сотрудники полиции и судебные приставы доставили иностранцев в международный аэропорт „Домодедово“, откуда они авиарейсами отправились в страны гражданской принадлежности», — указано в публикации.