Рязанская прокуратура потребовала ликвидировать свалку на Уржинском озере

Иск направлен на администрацию Заборьевского сельского поселения.

Рязанская прокуратура потребовала ликвидировать свалку на Уржинском озере. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что на земельном участке, расположенном в Заборьевском сельском поселении, рядом с Уржинским озером действует несанкционированная свалка бытовых отходов.

Районный прокурор направил иск в суд о бездействии администрации сельского поселения и требование принять меры, для ликвидации ТКО.