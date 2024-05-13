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Рязанка рассказала о женщине, которая преследовала ее с ребенком в Дашках
Неизвестная просила стать донором крови.

Рязанка рассказала о женщине, которая преследовала ее с ребенком. Пост об этом в понедельник, 13 мая, разместили в группе «Женская Рязань» ВКонтакте.

«Вчера гуляла с ребенком с коляской в Дашках, в новом парке у Бургер Кинга. Подошла женщина в черной курке в капюшоне и кожаных брюках, худая (с линзами светлого цвета), шла за нами целенаправленно до максимально безлюдного места. Останавливается и говорит: „Вы могли бы стать донором крови, нам нужна женщина и ребенок!!!“ Я говорю — нет! Она: „Ну это не бесплатно!“ Я еще раз более жестко отвечаю, и она ооочень быстро уходит. Мамы и не только мамы, будьте аккуратнее в этом районе», — написала пользовательница.