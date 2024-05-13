Рязанец Захар Петров победил в отборочном турнире к парижской Олимпиаде

Соревнования проходят в Венгрии.

Рязанский каноист Захар Петров победил в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже. Соревнования проходят в Венгрии.

Спортсмен преодолел дистанцию 1 000 м за 3 минуты 47,02 секунды. Вторым с результатом 3 минуты 49,03 секунды стал итальянец Николае Крачун, третье место занял испанец Пабло Креспо (3.49,92).

Спортсмен тренируется под руководством Заслуженного тренера России Елены Ивановой и Владимира Клинова. Он представляет ГАУ РО «ЦСП» и ГАУ ДО РО СШОР «Лидер».

Отборочный турнир проходит в венгерском городе Сегед с 8 по 9 мая. Этот старт — единственная возможность для россиян отобраться на Игры в Париже. Днем ранее олимпийские лицензии завоевали Алексей Коровашков и Иван Штыль, выступающие в каноэ-двойках.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Также Захар занял третье место в соревновании на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском городе Сегед. В воскресенье он преодолел дистанцию за 3 минуты 47,32 секунды. Победителем стал бразилец Изакиас Кейрос, опередивший россиянина на 1,48 секунды. Второе место занял Адриен Барт (+1,39 секунды) из Франции.