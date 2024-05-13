Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
10°
Втр, 14
12°
Срд, 15
13°
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 88.20 / 100.00 13/05 16:00
Нал. EUR 95.00 / 115.00 13/05 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
7 184
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
11 268
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
16 666
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
36 707
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанец Захар Петров победил в отборочном турнире к парижской Олимпиаде
Соревнования проходят в Венгрии.

Рязанский каноист Захар Петров победил в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже. Соревнования проходят в Венгрии.

Спортсмен преодолел дистанцию 1 000 м за 3 минуты 47,02 секунды. Вторым с результатом 3 минуты 49,03 секунды стал итальянец Николае Крачун, третье место занял испанец Пабло Креспо (3.49,92).

Спортсмен тренируется под руководством Заслуженного тренера России Елены Ивановой и Владимира Клинова. Он представляет ГАУ РО «ЦСП» и ГАУ ДО РО СШОР «Лидер».

Отборочный турнир проходит в венгерском городе Сегед с 8 по 9 мая. Этот старт — единственная возможность для россиян отобраться на Игры в Париже. Днем ранее олимпийские лицензии завоевали Алексей Коровашков и Иван Штыль, выступающие в каноэ-двойках.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Также Захар занял третье место в соревновании на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском городе Сегед. В воскресенье он преодолел дистанцию за 3 минуты 47,32 секунды. Победителем стал бразилец Изакиас Кейрос, опередивший россиянина на 1,48 секунды. Второе место занял Адриен Барт (+1,39 секунды) из Франции.