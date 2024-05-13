Рязанцы засняли водителя автобуса, который серьезно нарушил ПДД

Он выполнил обгон на железнодорожном переезде.

Рязанцы засняли водителя автобуса, который серьезно нарушил ПДД. Пост об этом опубликовал Telegram-канал «Рязань».

Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая, примерно в 11:50 на улице Октябрьской недалеко от остановки «Завод Красное знамя».

На кадрах с видеорегистратора видно, как автобус № 27 выполняет обгон на железнодорожном переезде.

«Вчера автобус с пассажирами, грубо нарушая ПДД, создал аварийную обстановку», — написал автор публикации.

Согласно правилам дорожного движения такой маневр запрещен. Наказание за нарушение — штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав до шести месяцев.

Госавтоинспекция начала проверку.