Рязанцы возмутились отключением горячей воды в двух районах города. Информацию о первой ситуации в понедельник, 13 мая, разместили в Telegram-канале «
По словам пользователя, ГВС приостановили на две недели по адресу Бирюзова, дом 5.
«Где-то отопление включают, а у нас даже воду отключили. А ведь РМПТС пообещали не отключать горячую воду», — написал автор публикации.
О втором случае в Дашково-Песочне написал читатель в редакцию РЗН. Инфо.
«В квартирах холодно, еще и горячую воду отключили, у нас и у кого-то маленькие дети, живём на обогревателях, дети болеют! До обслуживающей компании невозможно дозвониться!
Речь идет о доме № 26 на улице Зубковой 26. По словам рязанца, о плановом отключении писали заранее, однако жители уверены, что сроки можно было перенести на более теплое время.