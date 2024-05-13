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Рязанцы возмутились отключением горячей воды в двух районах города
Подачу ресурса приостановили на улицах Бирюзова и Зубковой.

Рязанцы возмутились отключением горячей воды в двух районах города. Информацию о первой ситуации в понедельник, 13 мая, разместили в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

По словам пользователя, ГВС приостановили на две недели по адресу Бирюзова, дом 5.

«Где-то отопление включают, а у нас даже воду отключили. А ведь РМПТС пообещали не отключать горячую воду», — написал автор публикации.

О втором случае в Дашково-Песочне написал читатель в редакцию РЗН. Инфо.

«В квартирах холодно, еще и горячую воду отключили, у нас и у кого-то маленькие дети, живём на обогревателях, дети болеют! До обслуживающей компании невозможно дозвониться!

Речь идет о доме № 26 на улице Зубковой 26. По словам рязанца, о плановом отключении писали заранее, однако жители уверены, что сроки можно было перенести на более теплое время.