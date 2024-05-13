Россиянам назвали самое удачное время для поиска работы

Лучше всего решать вопрос трудоустройства в октябре.

Россиянам назвали самое удачное время для поиска работы. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили « Известия » со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Половина работодателей уверены, что лучший месяц для этого — октябрь. 12% опрошенных считают, что стоит искать сотрудников в январе. 35% проголосовали за февраль, 44% — за март, 41% — за апрель. 15% предпочитают искать новых сотрудников в мае, 6% — в июне, 9% — в июле. 21% представителей компаний выбрали август, 47% — сентябрь, 50% — октябрь. 41% респондентов отдали свой голос за ноябрь, 15% — за декабрь.

Почти треть (29%) участников исследования считают, что успешность поиска новых сотрудников не зависит от месяца.

В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.