Рецидивист из Рязани получил три года колонии за разбой

Он украл бытовые товары из магазина.

Рецидивист из Рязани получил три года колонии за разбой. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2023 года 28-летний подсудимый украл бытовые товары из магазина. Администратор по камерам видеонаблюдения заметила преступника, догнала и потребовала вернуть похищенное. Мужчина достал предмет похожий на пистолет и направил на сотрудницу, после чего скрылся.

Известно, что злоумышленник ранее дважды был судим за совершение тяжких преступлений. Приговором Московского районного суда рязанец признан виновным в совершении разбоя (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Ему назначили наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.