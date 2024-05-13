Под Биробиджаном медведь насмерть загрыз мужчину

Под Биробиджаном медведь насмерть загрыз мужчину. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«Следственным отделом по городу Биробиджан СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по факту нападения медведя на жителя города Биробиджана», — указано в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 11 мая. В лесу около поселка Кирга медведь напал на человека. В ведомстве отметили, что обнаружено тело мужчины со следами воздействия животного.

В ходе проверки выполняется комплекс процессуальных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.