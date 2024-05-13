На жителя Рязанской области возбудили семь уголовных дел о мошенничестве

Он заказывал компьютерные процессоры и менял их на дешевые перед возвратом.

На жителя Рязанской области возбудили семь уголовных дел о мошенничестве. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил Telegram-канал регионального следкома.

Установлено, что в январе-феврале 2024 года 20-летний житель Скопинского района заказывал на платформе объявлений компьютерные процессоры с оплатой после получения. На почте подозреваемый заменял товар на более дешевый и оформлял возврат.

В одном из случаев работник почтового отделения заметил подмену и потребовал вернуть похищенное.

Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено 7 уголовных дел о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ).