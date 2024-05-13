На участке трассы М-5 в Рязанской области с 15 мая введут ограничение скорости

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

На участке трассы М-5 в Рязанской области с 15 мая введут ограничение скорости. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Отмечается, что на км 352+890 — км 352+990 (мост через реку Шача) трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 15 мая 2024 введут временное ограничение скорости до 30 км/ч. Оно будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Кроме того, с 14 мая откроют движение для всех видов транспорта.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.