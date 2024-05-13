На шести рязанских улицах 14 мая отключат холодную воду

Техническую воду будут подвозить с 10:30 к дому № 24а по улице Островского.

На шести рязанских улицах во вторник, 14 мая, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 воды не будет в домах:

улица Гагарина, дома №№ 69, 71, 71 корп.1, 73, 73 корп.1, 75;

улица Гоголя, дома №№ 28—36 (четная сторона), 33—35 (нечетная сторона), 52 корпус 1;

улица Островского, дома №№ 18—38 (четная сторона), 23—43 (нечетная сторона), 24 (Школа № 19 (25), 24а (Детский сад № 71), 33 корпус 1 (Школа № 19/25), 39 корпус 1 (Детский сад № 81);

улица Полетаева, дома №№ 19 корпус 1, 21, 23, 25, 33/67;

проезд Островского, дома №№ 3 (МБДОУ Детский сад № 73), 4, 4а, 5, 7, 9;

улица Черновицкая, дома №№ 1/77, 3, 3 корп.1, 5, 5 корпус 1 (МБДОУ Детский сад № 87), 7, 7 корп.1, 12, 18, 20, 20 корпус 2.

Техническую воду будут подвозить с 10:30 к дому № 24а по улице Островского.