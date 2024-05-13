Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
10°
Втр, 14
12°
Срд, 15
14°
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 88.20 / 100.00 13/05 11:21
Нал. EUR 95.00 / 115.00 13/05 11:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
7 056
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
11 153
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
16 540
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
36 589
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Microsoft открыла для россиян доступ для скачивания обновлений
По словам президента ассоциации «Руссофта» Владимира Макарова, компания «ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке».

Компания Microsoft открыла для россиян доступ для скачивания обновлений. Об этом сообщило издание «Известия».

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Поэтому они разрешили россиянам скачивать и обновлять программное обеспечение (ПО)», — передала газета слова президента ассоциации «Руссофта» Владимира Макарова.

Отмечается, что российским пользователям доступны обновления Windows и Microsoft Office. Это можно сделать без VPN, подчеркнул эксперт.