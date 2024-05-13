Microsoft открыла для россиян доступ для скачивания обновлений

По словам президента ассоциации «Руссофта» Владимира Макарова, компания «ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке».

Компания Microsoft открыла для россиян доступ для скачивания обновлений. Об этом сообщило издание « Известия ».

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Поэтому они разрешили россиянам скачивать и обновлять программное обеспечение (ПО)», — передала газета слова президента ассоциации «Руссофта» Владимира Макарова.

Отмечается, что российским пользователям доступны обновления Windows и Microsoft Office. Это можно сделать без VPN, подчеркнул эксперт.